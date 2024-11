Por que cume do Monte Fuji alcançou período sem neve mais longo em 130 anos

O Monte Fuji ainda está sem neve, tornando este o momento mais tardio do ano em que a montanha permaneceu sem neve desde que os registros começaram há 130 anos.

Os picos da montanha mais alta do Japão geralmente recebem uma pitada de neve no início de outubro, mas o clima excepcionalmente quente significa que nenhuma queda de neve foi relatada até agora neste ano.

Em 2023, a neve foi vista pela primeira vez no cume em 5 de outubro, de acordo com a agência de notícias AFP.

O Japão teve seu verão mais quente já registrado este ano, com temperaturas entre junho e agosto sendo 1,76 °C mais altas do que a média.

Em setembro, as temperaturas continuaram mais quentes do que o esperado, pois a posição mais ao norte da corrente de jato subtropical permitiu um fluxo de ar mais quente ao sul sobre o Japão.

Uma corrente de jato é uma corrente de ar de fluxo rápido que viaja ao redor do planeta. Ocorre quando o ar mais quente do sul encontra o ar mais frio do norte.

Quase 1,5 mil áreas tiveram o que a Sociedade Meteorológica do Japão classificou como dias “extremamente quentes” – quando as temperaturas atingiram ou ultrapassaram 35 °C no mês passado.

A temperatura precisa estar em torno de zero para que a chuva se transforme em neve.

Outubro viu o calor diminuir um pouco, mas ainda foi um mês mais quente do que a média.

No entanto, aproximar-se de novembro sem queda de neve marca a espera mais longa do ano por uma camada de neve no cume desde que os dados foram coletados pela primeira vez, em 1894.

O recorde anterior de 26 de outubro foi visto duas vezes antes, em 1955 e 2016, disse à AFP Yutaka Katsuta, um meteorologista do Escritório Meteorológico Local de Kofu.

Embora um único evento não possa ser automaticamente atribuído à mudança climática, a falta de neve observada no Monte Fuji é consistente com o que os especialistas em clima preveem em um mundo em aquecimento.

O Monte Fuji, a sudoeste de Tóquio, é a montanha mais alta do Japão, com 3.776 m (12.460 pés).

O vulcão, que entrou em erupção pela última vez há pouco mais de 300 anos, é visível da capital japonesa em um dia claro.

Ele é destaque em obras de arte japonesas históricas, incluindo gravuras em blocos de madeira.

No ano passado, mais de 220 mil pessoas fizeram a subida ao pico entre julho e setembro.