Pré-venda da camisa “O Acre Existe” do Rio Branco FC começa com edição limitada

O Rio Branco Football Club está lançando uma edição limitada de camisas oficiais com a frase “O Acre Existe”, em uma ação que promete agradar aos torcedores do clube. Comemorando a força e a identidade da região, a nova peça estará disponível para venda a partir do primeiro lote de 200 unidades, cada uma com o preço de R$ 150,00.

Após muitos pedidos e uma grande mobilização nas redes sociais, o clube finalmente atendeu ao desejo dos fãs e anunciou a data para a comercialização. O lançamento da camisa é um passo importante para fortalecer a conexão entre o clube e seus torcedores, não apenas em Rio Branco, mas em todo o Brasil. A peça traz a mensagem simbólica que representa a luta e o orgulho de quem vive no Acre, e promete ser um item de desejo para os apaixonados pelo Estrelão.

Os interessados podem garantir a sua camisa entrando em contato diretamente com o clube através de mensagem privada no Instagram (@riobranco_fc). A venda será realizada de forma exclusiva, com a promessa de um atendimento ágil para quem garantir a peça.