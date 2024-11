“Precisamos de pessoas que defendam a advocacia”, diz Marina Belandi no programa ‘Tribuna Livre’

Candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC), Marina Belandi, que lidera a Chapa 5, apresentou suas propostas à advocacia no programa Tribuna Livre, da TV Rio Branco. Ao longo do debate, realizado na noite de segunda-feira, 18, a advogada falou sobre os projetos que visam a participação feminina na instituição, reestruturação da jovem advocacia e resgate da defesa das prerrogativas.

Ela foi interpelada pelos jornalistas Antônio Muniz e Jairo Carioca, e o empresário Narciso Mendes. Marina destacou que tem mais de uma década de trabalho em prol dos operadores do Direito no estado, relembrando sua atuação como integrante da Comissão de Prerrogativas da OAB-AC, onde ganhou notoriedade; vice-presidente da entidade, período em que realizou ações essenciais para manter o bem estar dos profissionais durante a pandemia de Covid-19; e militante da área.

“Pautei toda a minha história de militância dentro da OAB em defesa da advocacia, dos meus colegas. É por esse motivo que me candidatei. Precisamos de pessoas iguais a mim e as que compõem a minha chapa para deixar os nossos quereres particulares de lado e defender a nossa classe sempre. A minha candidatura é pela advocacia, não sou nem de esquerda e nem de direita, meu partido é a advocacia e as lutas que precisam ser travadas por ela todos os dias”, disse Marina.

De acordo com ela, os principais pontos do Plano de Gestão são a defesa e valorização da advocacia, expansão da Escola Superior da Advocacia (ESA), melhorias para dar maior eficiência na gestão da OAB-AC, reestruturação de iniciativas para alavancar o apoio à jovem advocacia e ampliação dos mais variados serviços da Caixa de Assistência (CAAAC). Outro pilar ressaltado pela advogada foi a paridade e o combate à violência de gênero, igualdade racial e inclusão social.

A candidata também destacou o time montado por ela para se dedicar à Seccional Acre em caso de vitória. Ela enfatizou que a presença do professor Adriano Iurconvite, candidato a vice-presidente pela Chapa 5, e de outros membros, engradecem sua candidatura. “O Adriano é um advogado renomado e formou muitos de nós advogados, assim como outros educadores do nosso time. A advocacia precisa de pessoas dispostas e dedicadas como ele para grandes conquistas”, finalizou.

Votação

As Eleições ocorrem nesta sexta-feira, dia 22, das 8h às 17h, em vários municípios do Acre. Os locais de votação podem ser conferidos no Instagram @oabacre. Na capital, o pleito será realizado na sede da Seccional.