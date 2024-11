Preguiça pré-histórica que habitava região amazônica ganha escultura artística em Porto Velho

As preguiças gigantes habitavam a região amazônica no período Pleistoceno há 10 mil anos atrás. A espécie fazia parte da “megafauna” da Amazônia e foi extinta durante a “Era do Gelo”. De acordo com a bióloga especialista em paleontologia, Ednair Rodrigues, a espécie mais comum de preguiça-gigante do Brasil é a Eremotherium laurillardi.