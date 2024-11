PS5 Slim, Switch OLED e mais consoles em promoção na Black Friday

Na Casas Bahia, está avaliado com 4 de 5 estrelas e custando de R$ 3.299 por R$ 2.999 no valor promocional. Nos comentários, os compradores apenas reforçam a qualidade do produto, sem trazer nenhum ponto negativo. Já na Amazon, os elogios vão para o alto desempenho do console e as funções exclusivas do controle, mas há críticas pontuais em relação a alguns problemas de superaquecimento no videogame.