Qual a ave símbolo do Brasil? Saiba resposta de pergunta do ‘Show do Milhão’ errada por participante

A participante do programa “Show do Milhão” Thaisa errou ao tentar responder à pergunta que valia o prêmio de R$ 100 mil, no episódio exibido no último domingo (24), pelo SBT. Na ocasião, ela tinha que dizer qual era a ave símbolo do Brasil e recebeu quatro opções de resposta: tucano, arara, sabiá-laranjeira e tuiuiú. Ao optar pelo segundo item, a jogadora errou e levou para casa apenas R$ 40 mil.

A resposta certa para a questão de qual é a ave símbolo do País é o sabiá-laranjeira. O resultado surpreendeu até mesmo a apresentadora da atração, Patrícia Abravanel: “Não estou acreditando. E ela estava indo tão bem. Olha, eu imaginava… É que o mais óbvio era arara. Agora preciso ver a imagem desse sabiá-laranjeira”, comentou.

Nas redes sociais, internautas também repercutiram a pergunta e disseram que não saberiam responder ao questionamento. “Que raios é sabiá-laranjeira? Meu Deus. Eu ia errar essa pergunta fácil”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter. “Eu nem sabia que o Brasil tinha símbolo, muito menos que seria um sábia-laranjeira. Nunca vi um filme brasileiro estrelando um sábia e sim araras, no glorioso filme Rio”, disse outro na mesma plataforma.

O sabiá-laranjeira foi instituído como a ave símbolo do País em 2002, via decreto presidencial assinado pelo ex-chefe de Estado Fernando Henrique Cardoso. O desígnio tornou o pássaro símbolo representativo da fauna ornitológica brasileira, a considerando popularmente como a Ave Nacional do Brasil.