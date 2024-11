Quando acaba Alma Gêmea? Veja data e qual novela vai substituir reprise

A reprise da novela Alma Gêmea está chegando ao fim no Vale a Pena Ver de Novo. Exibido originalmente em 2005, na TV Globo, o folhetim tem assinatura do dramaturgo Walcyr Carrasco (A Dona do Pedaço) em colaboração com Thelma Guedes (Órfãos da Terra). A trama espírita acompanha a difícil história de amor entre Rafael e Serena, um casal que acredita que ganhou uma segunda chance por meio da reencarnação. A reprise atual mostrou que Alma Gêmea ainda agrada aos fãs de novela, batendo recorde de audiência no horário e movimentando as redes sociais, em especial com a icônica morte da Débora, exibida na última terça-feira (12).