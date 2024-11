Quando estreia a 2ª temporada de Arcane? 7 coisas para relembrar

A 2ª temporada de Arcane finalmente estreia no próximo sábado (09), na Netflix. A trama do universo de League of Legends contará com nove episódios divididos em três partes, que chegam ao longo do mês de novembro. Nesta sequência, o enredo mostra o confronto entre as cidades-gêmeas após uma tentativa de reconciliação fracassada e ataques ao Conselho de Piltover, focando na perspectiva das irmãs que lutam em lados opostos. Para a nova season, o elenco de voz segue estrelado por Hailee Steinfeld (Bravura Indômita), como Vi e Ella Purnell (Fallout), no papel de Jinx. Contudo, vale dizer que novos campeões devem se juntar ao time.