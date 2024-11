Quatro sintomas gastrointestinais que não deve ignorar

Cuidar da saúde intestinal é fundamental para o bem-estar geral do organismo, pois o intestino desempenha um papel crucial na digestão, na absorção de nutrientes e até na regulação do sistema imunológico.

Por isso, é importante estar atento a sinais que podem indicar problemas gastrointestinais. A nutricionista Chloe Williams, em entrevista ao Mirror, destacou alguns sintomas que jamais devem ser ignorados, pois podem sinalizar questões mais graves de saúde.

Inchaço após o café da manhã: Se você costuma se sentir inchado logo após a primeira refeição do dia, isso pode ser um sinal de “crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado”, conhecido como SIBO (supercrescimento bacteriano do intestino delgado), que pode causar desconforto e problemas digestivos.

Azia frequente: Sentir queimação no estômago de forma recorrente pode ser um indicativo de “baixa acidez estomacal”. A acidez do estômago é necessária para a digestão adequada dos alimentos e para proteger contra infecções, portanto, essa condição pode prejudicar a saúde digestiva e a absorção de nutrientes.

Dores abdominais após as refeições: Sentir dor no estômago depois de comer pode estar relacionado a “intestino permeável”, uma condição em que a barreira intestinal se torna menos eficaz, permitindo que substâncias nocivas atravessem a parede do intestino. Isso pode levar ao desenvolvimento de sensibilidades alimentares e inflamações.