Quem é Kamala Harris, candidata democrata à eleição dos EUA

Kamala Devi Harris nasceu em Oakland, cidade californiana nos EUA, em 20 de outubro de 1964. Com 60 anos, ela disputa a presidência dos EUA contra o republicano Donald Trump.

Kamala é pioneira. Foi a primeira negra e, também, a primeira mulher de origem asiática a ocupar os cargos de promotora distrital e procuradora-geral na Califórnia. Anos mais tarde, com essa mesmas características, foi a primeira a ocupar a vice-presidência do país. Se ganhar o pleito em 5 de novembro, se tornará a primeira mulher a presidir a maior economia mundial.

A vice-presidente dos EUA é a filha mais velha de imigrantes. Ela e a irmã Maya foram criadas em uma comunidade diversa, com uma família extensa, não relacionada por sangue, presente e participativa.

A mãe de Kamala, Shyamala Gopalan, mudou-se da Índia para os EUA para cursar ciências na Universidade da Califórnia, em Berkeley, aos 19 anos. Cientista, Gopalan dedicou sua vida à cura do câncer de mama, realizando pesquisas na França e no Canadá. A mãe de Kamala morreu de câncer no cólon em Oakland em 11 de fevereiro de 2009, aos 70 anos.

O pai da vice-presidente, Donald Jasper Harris, de 86 anos, é um economista especializado nas teorias marxistas. Ele nasceu na Jamaica e se formou em economia na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ao longo da sua carreira ele foi professor nas universidades de Yale e Stanford. Ele também veio ao Brasil e deu aulas na Universidade de Brasília (UnB).

Kamala conta que seu desejo pelo engajamento político é uma herança de seus pais. O casal era ativista do movimento pelos direitos civis, onde se conheceu. Eles a levavam para marchas em um carrinho de bebê e a ensinaram sobre pessoas inspiradoras como o juiz da Suprema Corte Thurgood Marshall e a líder dos direitos civis Constance Baker Motley.

A família Harris viveu na cidadezinha de Berkeley até se mudar, em 1966, por volta do segundo aniversário de Kamala. Eles passaram por muitos anos migrando por cidades no Meio-Oeste americanas, onde ocuparam cargos de ensino ou pesquisa em universidades.

Vida pessoal

Kamala Harris não tem filhos. Isso a fez ser duramente criticada ao longo das campanhas políticas em que concorreu. Ela tem uma relação próxima com sua sobrinha Meena e com duas sobrinhas-netas.

Em 2014, ela se casou com Douglas Emhoff, advogado apresentado a ela por uma amiga em comum. Douglas tem dois filhos, Ella e Cole, que desde o casamento participam dos atos de campanha da democrata.

Kamala formou-se em 1986 em ciências políticas e economia na Universidade Howard, faculdade historicamente cursada por negros localizada em Washington. Lá, Kamala integrou a Alpha Kappa Alpha, uma das “Divine Nine” irmandades negras. Em seguida, ela frequentou a Hastings College of the Law, na Universidade da Califórnia, onde se formou em direito e presidiu a Black Law Students Association (Associação de Estudantes Negros de Direito).

Cargos na Justiça

O primeiro cargo público assumido por Kamala Harris foi em 2004, quando foi eleita promotora distrital de São Francisco. Na função, a democrata ganhou destaque por desempenhar o papel de líder nacional no movimento pelos direitos LGBTQIA+, oficializando o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo no estado da Califórnia.

Ainda como promotora distrital, a democrata criou em seu gabinete um grupo que fiscalizava questões ambientais na Califórnia e um programa para fornecer a traficantes e usuários de drogas não reincidentes a oportunidade de obter diploma de ensino médio e encontrar emprego.

Esse programa foi transformado pelo Departamento de Justiça dos EUA em um modelo nacional para a aplicação da lei.

Antes de assumir o cargo, em 1990, Kamala trabalhou no gabinete do promotor distrital do Condado californiano de Alameda, onde se especializou em casos de abuso sexual infantil.

Em 2010, a vice-presidente americana foi eleita procuradora-geral da Califórnia e passou a responder pelo maior departamento de Justiça estadual do país. Durante seu mandato, Kamala fechou um acordo de US$ 20 bilhões para californianos cujas casas foram executadas e outro de US$ 1,1 bilhão para fornecer auxílios a estudantes e veteranos de guerra. Kamala também defendeu uma proposta de lei que facilitaria o acesso à saúde e propôs leis ambientais.

Atuação nacional

Kamala Harris, em 2016, foi eleita senadora pela Califórnia, derrotando Loretta Sanchez, com mais de 60% dos votos. Ela conquistou 54 dos 58 condados. Em seu mandato, ela defendeu legislação para combater a fome, fornecer auxílio-aluguel, melhorar a assistência médica materna, expandir o acesso ao capital para pequenas empresas, revitalizar a infraestrutura dos Estados Unidos e combater a crise climática.

Kamala também questionou dois indicados à Suprema Corte enquanto servia no Comitê Judiciário. Ela também elaborou uma legislação bipartidária para ajudar a garantir as eleições americanas enquanto servia no Comitê Seleto de Inteligência do Senado.

Em 2020, Kamala Harris foi candidata a presidente nas primárias do Partido Democrata, momento em que eleitores da sigla escolhem qual candidato os representará nas eleições presidenciais. Kamala perdeu a disputa para o atual presidente dos EUA, Joe Biden, mas foi escolhida por ele para integrar a chapa como candidata a vice-presidente.

No dia 20 de janeiro de 2021, Kamala Harris foi empossada vice-presidente dos Estados Unidos.