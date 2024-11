Quem é Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão presa em São Paulo

Nesta segunda, cinco dias após a prisão, o perfil dela no Instagram compartilhou uma foto de uma praia e uma reflexão. “Se você recarrega duas baterias, você tira um tempo das atividades que são cansativas ou difíceis para relaxar e se sentir melhor para voltar para essas atividades”, diz um trecho.

Conforme noticiado pela coluna Fábia Oliveira, os policiais apreenderam R$ 119.650 reais em dinheiro vivo com Natacha, além de recolher um carro e as bolsas em que as notas de dinheiro estavam guardadas.