Randolfe: relação política e comercial com EUA se mantém inalterada

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), enfatizou que a relação política e comercial do Brasil com os Estados Unidos permanece a mesma, apesar da eleição de Donald Trump. A declaração do político aconteceu durante 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), nesta quarta-feira (6/11), em Brasília.

“Brasil e Estados Unidos têm mais de 200 anos de relação sempre estabelecida da melhor forma possível. Não tem razão para a alteração da relação política e da relação comercial. Não terá da parte do Brasil. Vamos partir em frente. Obviamente, nós tínhamos nossas preferências, mas é o resultado das eleições”, disse Randolfe.

O republicano Donald Trump derrotou a candidata democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que terminou nesta terça-feira (5/11), madrugada de quarta, pelo horário de Brasília. Com isso, o empresário irá retornar à Casa Branca a partir de 2025.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou preferência pela candidatura de Kamala Harris. Isso porque Donald Trump possui uma pauta mais ligada aos interesses da direita e tem como aliado na América do Sul o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), opositor do petista nas eleições de 2022.

Randolfe, por sua vez, criticou Donald Trump em decorrência da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, depois de apoiadores do republicano alegarem fraude nas eleições presidenciais de 2020, quando Joe Biden derrotou Trump.

“Reiterando o que eu destaquei ainda há pouco, na democracia se ganha, se perde eleições. Quando se ganha, se comemora, quando se perde, se reconhece e parte para a próxima eleição. Nenhum democrata de verdade fica organizando invasão a Capitólio. Nenhum democrata de verdade invade a sede dos Três Poderes aqui no Brasil. Nenhum democrata de verdade fica como vivandeiras golpistas na frente de quartel pedindo golpes. Isso é o que separa democratas de delinquentes”, enfatizou o líder do governo ao comparar a invasão do Capitólio às manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro.

Apesar de ter declarado apoio à candidatura de Kamala, Lula reconheceu a vitória de Donald Trump.