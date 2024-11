Recém liberado da prisão, polícia prende acusado de fazer uma série de furtos no interior do Acre

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, prendeu um homem identificado apenas pelas iniciais L.H.P.G.

Ele havia sido recém liberado da penitenciária, onde estava preso preventivamente. De acordo com a polícia, desde sua soltura, ele passou a ser identificado como autor de diversos furtos, incluindo o arrombamento de uma lanchonete localizada nas proximidades da delegacia.

Durante a ação criminosa na madrugada de quinta-feira, o suspeito subtraiu vários objetos, incluindo uma televisão de 60 polegadas.

A equipe do Nepatri, ao tomar conhecimento do crime, iniciou imediatamente as investigações e localizou o suspeito em uma praça, próximo a um ponto de táxi. Ao perceber a presença dos policiais, L.H.P.G. tentou fugir, mas foi capturado após uma perseguição, disse a nota da polícia.