Rei Charles III e William são investigados por ganhos ilegais de instituições de caridade

Eita! Uma nova polêmica envolvendo a Família Real e ganhos ilegais repercutiu na última semana. Isso porque Rei Charles III e o Príncipe William estão sendo investigados por ganhar milhões com contratos que suas propriedades mantêm com instituições de caridade e serviços públicos.

De acordo com o portal Sunday Times e com o programa Dispatches, o monarca e seu filho estariam gerando essa receita através do Ducado de Lancaster e do Ducado da Cornualha. A suspeita de ganhos irregulares, aliás, surgiu há cerca de cinco meses

Inicialmente, estimou-se que Rei Charles III teria lucrado US$ 35 milhões (aproximadamente R$ 220 milhões) e William, US$ 30 milhões (cerca de R$ 174 milhões). Em resposta, os Ducados destacaram o caráter privado de cada propriedade.

“O Ducado de Lancaster administra uma ampla gama de ativos de terras e propriedades. É autofinanciado e não recebe fundos públicos para suas atividades.”, esclareceu um porta-voz.

Os Ducados informaram que existe um Relatório Anual disponível, alinhado às regulamentações britânicas, que permite conferência dos valores arrecadados. Além disso, a realeza lucra com diversas atividades realizadas em seus territórios.

De acordo com o jornal, o Ducado cobra pelo direito de cruzar rios, descarregar cargas na costa, passar cabos sob praias e operar escolas e instituições de caridade. Também obtém receitas de pontes, pedágios, balsas, sistemas de esgoto, igrejas, salões comunitários, pubs, destilarias, gasodutos, ancoradouros, minas, estacionamentos, imóveis alugados e turbinas eólicas.