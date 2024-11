Renda de Fortaleza x Flamengo é a maior da história da Arena Castelão e a 2ª maior do Nordeste

O jogo entre Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, válido pelo Campeonato Brasileiro, registrou a maior renda da história do estádio após a reforma e a segunda do futebol nordestino. Foram arrecadados R$ 3.034.107,00 na noite desta terça-feira (26). Mais de 57 mil torcedores lotaram a praça esportiva para acompanhar o duelo.

Até então, a maior arrecadação havia sido no jogo entre Fortaleza e Brasil de Pelotas, pela Série C do Brasileiro de 2015. Na ocasião, o valor chegou a R$ 2,5 milhões e meio.

A renda do confronto entre tricolores e rubro-negros também é a segunda maior do futebol nordestino, superada apenas por Altos e Flamengo. No duelo da Copa do Brasil a arrecadação alcançou os R$ 3.640.000,00.

Único time invicto em casa na Série A, o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Flamengo. Com o resultado, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda segue na quarta posição da tabela. O próximo desafio será diante do Vitória, no domingo.