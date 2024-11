‘Resenha da Jovem Advocacia’ reúne advogados em início de carreira para conhecerem projeto de Marina Belandi

Gratuidade em cursos e palestras ofertadas pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC), escritórios virtuais com infraestrutura para atendimento de clientes e capacitações em empreendimentos jurídicos são algumas das várias propostas apresentadas por Marina Belandi, candidata à Presidência da instituição, durante a “Resenha da Jovem Advocacia”. Realizado na noite de quinta-feira, 7, no Salão de Eventos da Fecomércio-AC, o evento reuniu uma centena de advogados iniciantes, os que possuem até cinco anos de atuação, para um bate-papo descontraído.

A advogada, titular da Chapa 5 – OAB em Defesa da Advocacia, também aproveitou a ocasião para trocar experiências com o público e ouvir atentamente os anseios dos presentes para que hajam diversas melhorias na área. Entre os compromissos firmados por ela está a reativação dos programas “Minha Imagem Pessoal” e “Minha Imagem Profissional”, iniciados em 2020 e descontinuados pela atual gestão; redução de taxas; maior inclusão dos jovens advogados nos espaços de decisão e alteração do nome da Comissão da Jovem Advocacia para Comissão da Advocacia Iniciante, contemplando advogados que têm pouco tempo de carteira, mas que não são estão na faixa etária de jovens.

“Esses não são projetos da Marina, vocês me ajudaram muito. As nossas propostas não saíram do nada da minha cabeça, foram construídas ouvindo a advocacia iniciante. Foi ao lado dessas pessoas da advocacia jovem, além de tantas outras, que construímos nosso Plano de Gestão. Houve um estelionato eleitoral com a advocacia jovem na última eleição [promessa de zerar a anuidade], não se pode abrir mão de receita e todos sabem. Agora há um desconto de 50%, mas ao mesmo tempo cobra-se cursos. Quem inicia na carreira está sem assistência”, pontuou Marina.

Umas das propostas que mais empolgaram o público foi o “Programa Sexto Ano, que implementará uma iniciativa de recepção, apoio e orientação para advogados em início de carreira com um pacote exclusivo de benefícios durante o primeiro ano de atuação profissional. Além disso, o programa buscará apoio de empresas parceiras para oferecer um kit com Certificado Digital, carteira provisória, cópia da certidão e diversos outros itens necessários para os que estiverem nos anos iniciais de profissão.