Restos mortais são achados no PR e podem ser da advogada desaparecida em SC

Restos mortais de uma mulher foram encontrados no estado do Paraná e podem ser da advogada desaparecida, Karize Ana Fagundes Lemos, de 33 anos. Ela sumiu no dia 29 de setembro, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A informação foi divulgada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (8).

Segundo o delegado de Polícia Civil, Marcelo Colaço, responsável pelas investigações, as equipes de perícia já estão no local efetuando a análise dos restos mortais encontrados.

Uma coletiva de imprensa foi marcada para as 17h desta sexta-feira, na DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) de Caçador para mais detalhes sobre o caso.

O suspeito pela morte da advogada desaparecida é o companheiro dela, de 24 anos. Ele está preso em Guaíra, no Paraná, onde foi localizado no dia 30 de setembro, enquanto supostamente tentava fugir.

Relembre o caso da advogada desaparecida

Segundo informações da PM (Polícia Militar), dois jovens teriam entrado em contato relatando que tinham conhecimento de um possível duplo homicídio.

Os jovens teriam revelado que um amigo teria enviado em um grupo de WhatsApp que “havia feito merda”, mas não detalhou do que se tratava.

Por volta das 22h do domingo, o suspeito pelos crimes teria feito uma ligação aos amigos e confessado que matou a companheira e um suposto amante. A ligação teria sido feita sentido ao Mato Grosso do Sul, onde o homem fugiria para o Paraguai.

Conforme a PM, o suspeito teria matado a companheira enforcada com uma corda e, após assassiná-la, pegou o celular dela e enviou uma mensagem ao suposto amante.

Na mensagem, teria se passado pela advogada desaparecida e convidado o homem para ir até a casa da mesma. Quando o suposto amante chegou, o marido da mulher o teria assassinado com uma paulada na cabeça e, na sequência, usado a corda para enforcá-lo, segundo a Polícia Militar.

Suspeito de assassinar mulher e suposto amante teria desovado os corpos

Os corpos teriam sido desovados, um a 200 quilômetros de Caçador, e o outro a 100 quilômetros a frente de onde o primeiro corpo foi deixado. O suspeito de assassinar a mulher e o suposto amante fugiu em um Nissan March branco.

Após a denúncia, os policiais foram até o endereço da casa da mulher e encontraram luzes acesas, mas ninguém estava no local. Foram identificadas marcas de sangue na garagem.

Com autorização para arrombar a porta, os policiais encontraram dentro da casa marcas de sangue que haviam sido tentadas ser limpas.

O veículo do suspeito foi abordado no município de Guaíra, no Paraná, distante cerca de 673,2 km de Caçador.

Duplo homicídio foi descartado pela Polícia Civil

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil acredita que não exista um segundo corpo.

“As informações [do suposto duplo homicídio] seriam com base em conversas entre o suspeito e amigos. Não temos ainda a localização do corpo e não há uma confissão formal dele, apenas elementos que nos levam a crer que ele é o suspeito pelo crime”, comentou o delegado responsável pelo caso, Marcelo Colaço, em entrevista ao Cidade Alerta no dia 30 de setembro.

Em entrevista ao Balanço Geral, o advogado de defesa da família, Felipe Yoshimi Cassiano Tukuda, diz que o duplo homicídio foi realmente descartado, uma vez que o suposto amante apontado pelo suspeito pelo crime teria sido encontrado trabalhando e seria um amigo próximo da advogada.