Réus são condenados a 44 anos de prisão pelo homicídio de servidor

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio teve características de extrema violência. A vítima foi morta com golpes de terçado e esgorjamento. Após o assassinato, o corpo foi queimado em um terreno baldio, que segundo a polícia, seria uma tentativa de ocultar o crime. Além disso, as investigações apontaram uma ligação dos acusados com uma facção criminosa