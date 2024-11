Rio Negro pode secar até dezembro com chuvas abaixo da média, alerta SGB

A estiagem nos rios do Amazonas continua preocupante em várias regiões. Em Manaus, o Rio Negro apresenta uma leve estabilização, mas ainda está em queda. Nos últimos sete dias, o nível do rio baixou 32 centímetros, atingindo 12,18 metros nesta quinta-feira (31). Há a possibilidade de que o repiquete faça com que o Rio Negro alcance as duas menores cotas da história apenas neste ano, conforme dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB).