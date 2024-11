Rose Miriam pede ‘para viver com Deus e Gugu’ e abre o jogo sobre sexualidade do apresentador: ‘Não foi possível…’

Rose Miriam comoveu os seguidores do Instagram no último sábado (02) ao lembrar a morte de Gugu Liberato no Dia dos Finados. A mãe dos filhos do apresentador, que, recentemente, desistiu da luta pela herança bilionária deixada por ele, falou sobre a vontade de estar com o companheiro novamente em um longo texto.

“Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele! Eu tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado! Aprendi muito com ele e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom. Pudemos viver em família e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito”, escreveu a médica.

Evangélica, Rose mencionou o desejo de partir para reencontrar o amado. “Oro sempre para que eu logo vá viver na eternidade com Deus, Jesus e também com o Gugu. Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida! Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade”, finalizou.

Rose recebeu uma série de comentários na publicação; muitos deles, revoltados com a atitude de Gugu de excluí-la do testamento. A médica rebateu de forma educada e saiu em defesa do comunicador.

“Ele não deixou nada pra você e você fala dele com carinho e admiração”, escreveu uma seguidora. “Ele me deu três filhos lindos! Me deixou na memória momentos inesquecíveis! E materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em São Paulo! Mas mesmo que não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata!”, respondeu Rose.

O suposto romance de Gugu com Thiago Salvático também foi mencionado. “Infelizmente, depois do caso Salvático e do testamento, Rose merecia muito mais”, disse outra seguidora. “Eu esperei mais, muito mais mesmo! Mas não foi possível ele oferecer tudo o que eu almejava!”, confessou Rose.

A mãe dos filhos de Gugu também rebateu uma internauta que disse ter perdido a admiração por Gugu após ela ser desamparada. “Continue admirando o Gugu, porque ele era um homem muito bom de coração!”, pediu.

Por fim, ela também conversou com uma seguidora assustada com o pedido para “partir logo”. “Não gostei da parte em que você diz que pede para partir logo para ficar junto do Gugu!”, comentou a moça. “Quero viver para Jesus agora! Só penso nisso! Se Deus estiver guardado para mim alguém, que seja um homem de Deus! Que seja crente também!”, expôs Rose.