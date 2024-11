SAFs como tendência no futebol: Acre e mais 6 estados não aderiram ao modelo; entenda

O futebol brasileiro vem passando por um transformação desde a criação das Sociedades Anônimas do Futebol, as SAFs, que transformam os times, saindo de clubes de associados para verdadeiras empresas dentro do futebol.

Diversos clubes no país já aderiram ao modelo, totalizando atualmente 63 clubes, o que seria suficiente para preencher as vagas das três primeiras divisões do campeonato brasileiro. Além destes, mais dois já estão passando pelo processo de transição, a Portuguesa e o Botafogo-PB.

Mesmo com os diversos debates em torno do tema, sobre o fato de ser ou não uma decisão positiva para as instituições futebolísticas, o sucesso do modelo no Brasil já é evidente e tornou-se um modelo, no mínimo, a ser considerado pelos clubes.

Entretanto, nem todos os estados do país têm representantes nessa modalidade administrativa das instituições esportivas, o estado do Acre, por exemplo, é um dos que ainda não tiveram clubes que adotaram a SAF como modelo.

Além do Acre, os estados de Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Roraima também não contam com SAFs dentre os clubes e seguem na contramão deste movimento.

Já entre os estados que contam com mais representantes, estão Minas Gerais, Paraná e São Paulo, contando com nove, 10 e 14 representantes.