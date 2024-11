Saiba quem é o padre afastado após vazamento de imagens íntimas

O Padre Fábio Marsaro de Paula, 52 anos, foi afastado da Paróquia Imaculada Conceição, em Palmares Paulista (SP), após o vazamento de fotos íntimas em que aparece ao lado de outros homens, expondo suas partes íntimas e consumindo bebidas alcoólicas.

Nas redes sociais, Fábio publicava fotos de quando atuava na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Catanduva, São Paulo. Sua última publicação no Facebook é de 2015.

Após a repercussão do caso, o padre desativou seu Instagram, onde fazia postagens mais recentes. Em uma das últimas, ele celebrou seu aniversário: “52 anos de vida. É sobre ser grato todos os dias”, escreveu na legenda.

No LinkedIn, Fábio registra 15 anos e sete meses de experiência como sacerdote, desde maio de 2009, e exibe um selo “Open to Work” (aberto a trabalho).

Ele adicionou também diversas habilidades ao perfil, como “Gestão”, “Negociação” e “Atendimento ao Cliente”.

Em seu canal no YouTube, que tinha mais de 6 mil inscritos e 900 vídeos, Fábio transmitia missas ao vivo aos domingos. A última live ocorreu há cinco meses.

Imagens vazadas e afastamento

Nas imagens, divulgadas no fim de outubro, o padre aparece mostrando suas partes íntimas com um copo de cerveja na mão. Em outra, ele aparece nu com outros homens.

Em nota oficial, a Diocese de Catanduva confirmou a veracidade das imagens e esclareceu que a decisão de afastar o sacerdote foi tomada após “cuidadosa análise e consulta ao conselho de presbíteros”.

“Estamos cientes do vazamento das referidas imagens pessoais do sacerdote, que gerou repercussão significativa na comunidade e na Diocese”, diz a nota.

O afastamento ocorreu no dia 1º de novembro. A CNN tenta localizar o padre, mas ainda não obteve sucesso.