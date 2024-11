Saiba quem são os cantores que vão se apresentar no festão de aniversário de Mavie

Neymar está de volta ao Brasil para celebrar mais uma vez o primeiro aniversário de sua filha, Mavie. A nova comemoração acontece neste sábado (9/11), na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O portal LeoDias descobriu com exclusividade as atrações da festa e te conta agora.

Entre os artistas confirmados para o evento estão a cantora Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho, que devem animar os convidados em um festão. Mavie, que completou um ano no dia 6 de outubro, já teve uma celebração luxuosa em um resort na Arábia Saudita, onde Neymar atualmente reside e atua como jogador.

Veja as fotos Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Davi Lucca na festa em resort da Arábia SauditaReprodução Reprodução Instagram Reprodução Instagram/montagem Neymar, Mavie e Bruna Biancardi Neymar, Mavie e Bruna Biancardi Créditos: Reprodução Mavie e Bruna Biancardi Aniversário de 1 ano de Mavie na Arábia Saudita Aniversário de 1 ano de Mavie na Arábia Saudita A programação já está definida: Mari Fernandes sobe ao palco às 15h; Mumuzinho às 19h30; e Rogerinho às 22h30.

O festão promete reunir familiares e amigos próximos que não puderam estar presentes na primeira festa, realizada no mês passado na Arábia Saudita.