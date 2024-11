A partida entre o Flamengo sub-20 contra o Santa Cruz-AC, segue emocionando o coração dos torcedores no estádio Arena da Floresta, neste domingo (24).

Após pênalti, o time acreano conseguiu marcar um gol em cima do rubro-negro, e chegou a 2X1, faltando pouco tempo para o final do primeiro tempo.

Aos 48 minutos, Neto do Santa Cruz-AC, partiu para cima do goleiro Lucas do Flamengo, e levou a torcida a loucura com o primeiro gol da equipe acreana.

Acompanhe o jogo ao vivo pela ContilNet.