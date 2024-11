Mais de 10 mil pessoas são esperadas para amistoso, que marca reabertura do Arena da Floresta

Começou a contagem regressiva para o amistoso entre Santa Cruz do Acre e Flamengo, que vai marcar a reabertura do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, neste domingo, 24.

A Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) revelou que foram disponibilizados 13 mil ingressos, sendo que 10 mil já foram esgotados.

Para conferir todos os detalhes de perto, o governador Gladson Cameli esteve no estádio nesta segunda-feira, 18, ao lado do secretário de Estado de Esporte, Ney Amorim, para acompanhar toda a preparação.

“Esse é um marco, resultado da união de diversas secretarias e da iniciativa privada para que a gente pudesse realizar essa grande reinauguração. Este vai ser um evento, uma oportunidade, para que a gente possa, cada vez mais, valorizar o que temos de melhor, que é o esporte. Esporte é vida e o governo está aqui para fazer seu papel, que é cuidar das pessoas”, disse.

O titular da SEEL, Ney Amorim, destacou que o domingo vai ser um marco na história do esporte e convidou quem ainda não garantiu seu ingresso.

“É uma alegria ver que o governador veio pessoalmente vistoriar o campo, a iluminação e os preparativos finais para esse evento. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli, não só por essa bela obra que nós vamos entregar para a nossa população, mas por apostar no esporte, investir e criar a Secretaria de Estado de Esporte para ajudar nossos atletas”, enfatizou.

Amorim disse que o jogo vai ser uma grande festa e confraternização entre os entusiastas do esporte.

“O Sub-20 do Flamengo vai estar aqui, acabou de ser campeão mundial e vem aqui para abrilhantar essa grande festa. E a gente quer convidar a todas as pessoas, aqueles que ainda não conseguiram pegar seu ingresso, que corram nas lojas, nas redes de supermercado Ara Super para garantir o seu ingresso, levando um quilo de alimento não perecível e um brinquedo”, reforçou.

Os ingressos para o amistoso podem ser trocados mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível e um brinquedo. Os pontos de troca em Rio Branco estão localizados nas lojas da rede de supermercados Arasuper. Confira os endereços:

Arasuper Sobral: Estrada Deputado José Rui da Silveira Lino, nº 1.586, bairro Aeroporto Velho;

Estrada Deputado José Rui da Silveira Lino, nº 1.586, bairro Aeroporto Velho; Arasuper Aviário: Estrada do Aviário, nº 122, bairro Aviário;

Estrada do Aviário, nº 122, bairro Aviário; Arasuper Wanderley Dantas: Estrada das Placas, nº 2.504, bairro Wanderley Dantas;

Estrada das Placas, nº 2.504, bairro Wanderley Dantas; Arasuper Tangará: Av. Nações Unidas, nº 3.718, Conj. Tangará, bairro Estação Experimental;

Av. Nações Unidas, nº 3.718, Conj. Tangará, bairro Estação Experimental; Arasuper Isaura Parente: Rua Isaura Parente, nº 722, bairro Isaura Parente;

Rua Isaura Parente, nº 722, bairro Isaura Parente; Arasuper Via Chico Mendes: Via Chico Mendes, nº 484, bairro Triângulo Velho.

Para os moradores de Cruzeiro do Sul, a troca de ingressos pode ser realizada no Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva Machado. Crianças até 12 anos não precisam de ingresso.

Os portões do estádio estarão abertos às 14 horas, para a recepção dos torcedores, com o início da partida previsto para as 17 horas.

