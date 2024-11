Sem cueca? Ao som de Wanderley Andrade, volume de Carlinhos Maia no banheiro chama atenção

O influenciador e empresário Carlinhos Maia publicou um vídeo em seu Instagram que chamou a atenção de seus seguidores, mas não foi pela dança nem pela música “Ladrão de Coração”, do cantor Wanderley Andrade. O que realmente se destacou foi um volume balançando dentro de sua calça de malha, algo que rapidamente gerou repercussão nas redes sociais.

No vídeo, Carlinhos aparece dançando sensualmente ao som do “Rei do Brega”, possivelmente logo após acordar, ainda nas primeiras horas do dia, antes de tomar banho. A dancinha descontraída e o clima descontraído atraíram comentários de seus seguidores.

A coluna Douglas Richer, do ContilNet, separou o vídeo do influenciador Carlinhos Maia sensualizando ao som de Wanderley Andrade.

Veja o vídeo: