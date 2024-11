Com seca severa, município no Acre tem preços de produtos abusivos; refrigerantes chegam a R$ 25

O município do interior do Acre, Santa Rosa do Purus, vem sofrendo há dias uma crise no abastecimento de mercadorias e combustível. Nesta sexta-feira (1), a população da cidade lotou os postos de gasolina temendo o fim do produto, e reclamam do preço abusivo dos produtos comercializados.

De acordo com informações, vários itens necessários já sumiram das prateleiras de mercados locais, não se encontra mais frango e o preço de refrigerantes, como o da marca Coca-Cola, chegam a custar mais de R$ 25.

O prefeito da cidade, Tamir de Sá (MDB), fez um apelo para as autoridades pedindo ajuda, já que o combustível que chegou nesta manhã tem previsão para acabar no fim da tarde.

“Eu peço que as autoridades olhem para esse momento difícil que Santa Rosa do Purus está passando. É complicado tudo isso que estamos enfrentando e um absurdo que valores das mercadorias e até da passagem de avião até Rio Branco tem esse aumento abusivo”, comentou.