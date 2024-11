Senador e deputado federal do Acre comemoram vitória do Flamengo na web: “Pentacampeão”

O senador Alan Rick usou suas redes sociais para celebrar a conquista do Flamengo, que se sagrou Pentacampeão da Copa do Brasil. A postagem, feita logo após o apito final, expressou toda a emoção do político acreano, que compartilhou sua alegria com seus seguidores.

Na imagem, Alan Rick aparece em uma selfie descontraída ao lado de amigos próximos, incluindo o deputado federal acreano Eduardo Velloso. A legenda escolhida por ele foi direta e cheia de emoção: “Pentacampeão”. A postagem rapidamente ganhou a atenção dos internautas, resultando em uma chuva de comentários de torcedores e amigos parabenizando a dupla pela celebração.

Com o título de campeão, o Flamengo se consagrou ainda mais como um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e, claro, os políticos acreanos aproveitaram o momento para demonstrar seu apoio à equipe carioca, que também conta com uma grande torcida no Acre.

Veja a publicação: