Setor de serviços cresce no Acre e estado tem terceira maior alta do país, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do setor de serviços nesta quarta-feira (13). Segundo os dados, o Acre registrou a terceira maior variação de crescimento do país em setembro, com um aumento de 3,7%.

No acumulado do ano, o índice é de 0,4% e, nos últimos 12 meses, 1,9%. O relatório mostra ainda que o volume de vendas do varejo e varejo ampliado fez com que o Acre acumulasse, entre janeiro e setembro, uma variação positiva de 6,3%.

Com relação aos últimos 12 meses, esse aumento é de 4,6%, e comparado ao mês anterior, agosto, a variação foi de 0,4%.

O comércio varejista inclui itens como combustíveis e lubrificantes; mercados, tecidos, vestuário e calçados; móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos e perfumaria; livros, jornais, revistas e papelaria; equipamentos para escritório, informática e comunicação; e outros artigos de uso pessoal e doméstico.

Já o comércio varejista ampliado, além desses itens, inclui veículos, motocicletas, partes e peças; atacado e varejo de material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo. Nessa modalidade, o índice do ano ficou em 4,2%, dos últimos 12 meses em 1,8% e, com relação ao mês anterior, o aumento foi de 7,4%.