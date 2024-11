Solar Coca Cola anuncia processo seletivo com vaga para o Acre; saiba como participar

A Solar Coca Cola teve novo processo seletivo aberto na segunda-feira (4), contando com 302 vagas distribuídas entre diversas funções e estados do país, incluindo. As inscrições seguirão abertas até o dia 12 de novembro.

Além do Acre, outros 15 estados também contam com vagas no processo seletivo, sendo eles: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

A única vaga para o estado do Acre é para auxiliar de expedição e conta com os seguintes benefícios: plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale transporte, seguro de vida e participação nos resultados Solar.

Para realizar a inscrição, basta acessar o portal oficial da vaga, no portal Gupy através do link.