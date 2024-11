‘Somente para brancos’: estudantes de direito fixam cartaz em sala para simular segregação racial

Alunos do 3º ano da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC), no ABC Paulista, fixaram um cartaz com a frase “Entrada permitida somente para brancos” dentro da sala de aula sob a justificativa de que estariam simulando a segregação racial nos Estados Unidos durante uma atividade pedagógica. O caso aconteceu no início de novembro.