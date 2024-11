Streamer desafia campeão olímpico em corrida de mais de R$ 500 mil

O duelo foi organizado por MrBeast, um dos maiores youtubers do mundo. O influenciador, que estava com Noah Lyles em uma pista de corrida em Orlando, na Flórida, decidiu fazer uma ligação de vídeo com Speed, que topou competir contra o campeão olímpico prontamente. Com o acordo fechado, IShowSpeed voou de Miami para Orlando somente para encarar o velocista.