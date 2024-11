Superintendente do MPT lança livro sobre discriminação contra a diversidade sexual nas escolas

Nesta terça-feira (25/11), às 18h30, no Cine Teatro Recreio (Gameleira), durante a abertura da 17ª Semana Acreana da Diversidade, o professor adjunto no curso de Direito da Universidade Federal do Acre e Superintendente do Trabalho, Leonardo Lani de Abreu, lançará o livro “Diversidade sexual à luz da psicologia sócio-histórica”. A obra – resultado da tese de doutorado do autor – busca investigar os posicionamentos de discentes, docentes, técnicas/os-administrativas/os e gestoras/es de uma escola de ensino fundamental da rede pública em Rio Branco/AC acerca das sexualidades normativas e dissidentes.

Lançando mão da técnica de grupos focais e dos núcleos de significação, o autor tentou demonstrar como os sentidos circulantes no ambiente escolar sobre a diversidade sexual são condicionados por uma totalidade social sob o domínio do modo de produção capitalista e como o tensionamento destes sentidos, por meio da reflexão, pode levar a uma ordem social mais justa e menos discriminatória.

Prefaciado por Toni Reis, diretor-presidente da organização brasileira LGBTQIA+ Aliança Nacional, o livro é dividido em seis capítulos. No primeiro, mostra como, ao mesmo tempo que, na atualidade, aumentou a visibilidade social da diversidade sexual, cresceram também as notícias de preconceito e violência contra as pessoas LGBTQIAPN+, contradição refletida na escola. No segundo, aborda a diversidade sexual sob o prisma das teorias pós-modernas e marxista. No terceiro, evidencia os caminhos da pesquisa, tendo como norte a Psicologia Sócio-Histórica. No quarto e no quinto, esmiuça os posicionamentos dos membros da comunidade escolar acerca da diversidade sexual e, no último, aponta caminhos para a plena aceitação das diferenças sexuais no âmbito escolar.

Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Direito pela Universidade Federal da Grande Dourados, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, Leonardo Lani entrevistou os múltiplos atores do ambiente escolar e se debruçou em farto material no intuito de entender como o preconceito contra as minorias sexuais é funcional aos propósitos da dinâmica capitalista, e como a luta contra a discriminação pode não apenas melhorar as condições de vida da comunidade LGBTQIAPN+, mas também ajudar a promover mudanças estruturais na sociedade.