The Weeknd, Anitta, Shawn Mendes e mais: veja os lançamentos musicais da semana

O mundo da música se encheu de novos álbuns, colaborações e singles de grandes nomes da indústria nesta semana. Artistas internacionais, como The Weeknd, Shawn Mendes e Selena Gomez, e nacionais, como Anitta, Simone Mendes e Turma do Pagode, foram alguns dos nomes que divulgaram seus lançamentos.

The Weeknd e Anitta causaram burburinho no mundo pop ao divulgar a parceria “São Paulo”. Shawn Mendes lançou o novo single, “Heart of Gold”, de seu próximo álbum de estúdio. Selena Gomez, por sua vez, foi destaque com a faixa “Mi Camino”, que faz parte da trilha sonora do filme “Emilia Perez”.