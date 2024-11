Acreanos comemoram título do Flamengo com festa no Parque da Maternidade, em Rio Branco

Vários torcedores do Flamengo lotaram o Parque da Maternidade, em Rio Branco, no final da tarde deste domingo (10), para comemorar a vitória do time contra o o Atlético-MG, na Copa do Brasil.

Com a conquista do título, o Rubro-Negro garante o seu quinto título na segunda maior competição do país, o que definiu a grande festa com público grande na capital acreana.

Com bandeiras, apitos, e muito samba, a multidão se reunião para gritar a vitória de 1 a 0. Veja o vídeo enviado especialmente para o ContilNet: