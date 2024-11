Torcedores do Sport arremessam objetos em jogadores na saída de campo; veja vídeo

O clima ficou muito tenso na Ilha do Retiro, ao fim do empate em 1 a 1 entre Sport e Chapecoense. Torcedores rubro-negros protestaram contra o time, se dirigindo à área atrás do gol, onde fica o túnel em que os jogadores deixam o campo rumo ao vestiário. A Polícia Militar foi ao local e fez a proteção, usando spray de pimenta para fazer a dispersão.