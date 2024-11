Trabalhador morre vítima de descarga elétrica dentro de açude na zona rural de Rio Branco

O trabalhador Alexandre Nascimento Barros, de 36 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica dentro de um açude na manhã desta terça-feira (19), em uma propriedade rural localizada no km 14 do Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Alexandre trabalhava em um lanche no Ramal do Mutum e, por volta das 8h, foi até o açude para tentar consertar uma bomba d’água que abastecia algumas casas e o pequeno comércio local. Ao tentar retirar a fiação da bomba, que estava dentro da água, ele sofreu uma descarga elétrica e caiu no açude, falecendo antes de receber socorro médico.

Moradores da região, ao sentirem falta de Alexandre por volta das 12h, foram até sua casa e perguntaram à filha dele, que informou que, ao sair para a escola às 7h, ele havia dito que iria ao açude consertar a bomba d’água. Como ele não havia retornado, os moradores decidiram ir até o local e encontraram a vítima dentro da água. Em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou rapidamente ao local, mas Alexandre já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o corpo do açude. Funcionários da Energisa também foram acionados para cortar a energia elétrica.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado à sede do órgão em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.