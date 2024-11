Trabalhadora desabafa sobre rotina na escala 6×1 e emociona a internet: “Estou há meses sem ver minha mãe”

Uma jovem viralizou nas redes sociais ao compartilhar seu relato sobre a rotina exaustiva da escala de trabalho 6×1, onde há apenas um dia de descanso para cada seis trabalhados.

Visivelmente emocionada, ela lamentou a falta de tempo para a família e as consequências da jornada para sua vida pessoal.

“Escala 6×1 precisa acabar porque a gente não tem vida, a gente não tem tempo para passar com a nossa família. Sabe por que escalas seis por um precisam acabar? Porque faz, sei lá, quantos meses eu estou sem ver a minha mãe”, declarou no vídeo, onde ela chora ao relatar a realidade de sua rotina. Ela também explica o sistema de revezamento que a impede de dar continuidade aos seus planos.

O depoimento gerou uma onda de reações nas redes, com milhares de internautas expressando solidariedade e indignação. O vídeo foi compartilhado pelo Mídia Ninja com a seguinte mensagem: “Quantos natais, aniversários, finais de semana, ausências em momentos importantes familiares serão perdidos com a escala 6×1?.”

Esse questionamento ecoou entre os internautas, que pediram por melhores condições de trabalho e uma reforma nas escalas para que os trabalhadores possam ter mais tempo para suas famílias e para si mesmos.

Veja algumas das reações dos internautas:

“Só de pensar que depois desse vídeo ela vai ser mais massacrada no trabalho e tenho quase certeza que será demitida.”

“Enquanto isso, os donos estão em algum lugar da Europa com a família toda reunida.”

“Será possível que essa gente não se coloca no lugar do outro? Só dinheiro, dinheiro, dinheiro! Deixem as pessoas viverem!”

“Quem não se comove com isso já morreu por dentro.”

“Ela ia juntar as folgas, ou seja, depois trabalharia semanas sem folgar. Eu sei o que é isso.”

“Essa vida de escala 6×1 é uma crueldade. Muitos de nós já passaram a vida toda assim.”

“Trabalhadores não são máquinas. Precisamos de recuperação mental, não de horas extras apenas.”

“Dignidade é o mínimo! Temos que partir desse ponto e exigir melhores condições.”

“Escala 6×1 é escravidão moderna. Precisamos nos unir para lutar contra isso.”

“A escala 6×1 acaba com a saúde mental dos trabalhadores.”

“O depoimento dela é muito forte e emocionante. A escala 6×1 tem que acabar!”

“Quem viveu essa escala sabe o sentimento de impotência e desumanização.”

Veja o vídeo: