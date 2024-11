Transforme-se de dentro para fora: a jornada para se tornar uma verdadeira iguaria no mercado

Ao longo dos últimos 10 anos, tenho compartilhado com mais de 400 profissionais de todas as áreas, os segredos ou, “mistérios” para se destacar em um mercado competitivo. Estamos há menos 2 meses do final do ano, e, quero dividir com você essas verdades que considero verdadeiras iguarias no mercado de iguais.

Você é sua marca pessoal: Não há como fugir disso. Sua identidade no mercado de trabalho é única e deve ser cultivada com cuidado. Mapeie seus talentos natos: Tudo começa por aí. Identificar e desenvolver seus talentos naturais transforma completamente sua trajetória. Foco na originalidade: Valorize sua singularidade e peculiaridade. Seus diferenciais são o que te tornam forte e autêntico. Menos comparação com o outro. Disciplina, consistência e constância: Essa tríade é essencial em tudo o que você faz. Sem ela, o sucesso é inalcançável. Atenção plena: Esteja atento ao que acontece ao seu redor e dentro de você. Desenvolver essa habilidade evita tropeços e te ajuda a enxergar o que não é óbvio. Comunicação eficaz: Seu tom de voz e a maneira como você se comunica podem te elevar ou te derrubar. Cuide disso com carinho. Bom humor: Ninguém suporta pessoas negativas. Mantenha um bom humor e uma atitude positiva. Excelência contínua: Bom só é bom quando vira ótimo, e ótimo só é ótimo quando vira excelente. Mantenha a excelência em tudo o que faz. Seja notado, não apenas visto: Um leão não precisa anunciar que é um leão. Seja notado pelo seu trabalho e não por autopromoção. Cuidado com os excessos. Networking raiz: Construa uma rede de contatos genuína. Aliados são essenciais para sua trajetória. Pessoas certas. Brilho nos olhos: Quando você ama o que faz, isso transparece. E as empresas percebem e valorizam esse brilho. Seja observado pela concorrência: Seu trabalho deve chamar mais atenção da concorrência do que dos seus próprios líderes. Valorize seu passe: Aprenda a negociar e valorizar seu trabalho. Não se venda barato. Torne-se uma iguaria: Seja uma referência e especialista no que faz. Só assim você será honrado e respeitado. Desenvolvimento contínuo: Trabalhe duro no seu desenvolvimento pessoal todos os dias do ano. O mundo corporativo não é um conto de fadas. Alta performance: Tenha sempre um trunfo na manga e esteja em alta performance no que faz. Técnica corporativa: Esteja sempre pronto para se aperfeiçoar. Crie uma marca pessoal forte, sólida e magnética.

Bateu suas metas em 2024? E aqui não falo somente das metas profissionais, mas das metas pessoais, como por exemplo, com o está a sua qualidade de vida? Se já bateu, vamos planejar 2025 com ainda mais determinação e foco no propósito.

Transforme-se de dentro para fora e conquiste seu espaço como uma verdadeira iguaria no mercado de iguais.

Seja você!

Maysa Bezerra

Storyteller e Estrategista