Transporte coletivo será gratuito para estudantes que farão Enem em Porto Velho

Ônibus do transporte coletivo serão disponibilizados de forma gratuita para estudantes que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 3 e 10 de novembro em Porto Velho. Segundo a prefeitura, a medida busca facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova nos dois domingos de aplicação.