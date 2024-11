TRE define data para diplomação de prefeitos, vices e vereadores; confira por município

A Justiça Eleitoral já tem as datas marcadas para as diplomações dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nas últimas eleições municipais.

Os atendimentos são paralisados em anos eleitorais por determinação da justiça/Foto: ReproduçãoNo estado do Acre os eventos de diplomação devem ocorrer entre os dias 5 e 17 de dezembro nos 22 municípios do estado.

Na capital do estado, a solenidade irá ocorrer no dia 17 de dezembro, às 17 horas no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre. Este ano marca o retorno das diplomações presenciais dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, já que o ultimo processo eleitoral aconteceu em meio a pandemia da Covid-19

Confira abaixo as datas de todas as outras cidades do Estado:

05/12: Marechal Thaumaturgo e Porto Walter

09/12: Feijó e Tarauacá

10/12: Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Jordão e Porto Acre

12/12: Assis Brasil, Bujari, Brasileia e Epitaciolândia;

16/12: Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa e Xapuri

17/12: Capixaba