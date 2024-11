Ufac abre Consulta Pública para oferta de novos cursos no Campus Fronteira do Alto Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac) iniciou uma Consulta Pública para a escolha de dois novos cursos de graduação que serão oferecidos no Campus Fronteira Internacional do Alto Acre.



O processo de consulta tem como objetivo definir quais cursos serão adicionados às opções já pactuadas com o Ministério da Educação (MEC), que incluem Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Enfermagem e Bacharelado em Ciências Biológicas.

A iniciativa reforça o compromisso da Ufac com o desenvolvimento educacional da região do Alto Acre, permitindo que a comunidade participe ativamente na escolha das novas graduações a serem oferecidas.

A consulta estará aberta para participação até o dia 15 de novembro, oferecendo aos cidadãos a oportunidade de expressar suas preferências e contribuir com a ampliação do ensino superior na região.

Interessados em participar podem acessar o formulário online por meio do link: https://forms.gle/6MKJKYcs9Q3z6xH18