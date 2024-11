Ulysses critica filme que aborda ditadura, estrelado por Fernanda Torres: “Não vou nessa porcaria”

O deputado federal Ulysses Araújo, do União Brasil, criticou o filme “Ainda estou aqui”, do diretor Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello. O deputado disse, em publicação, que fará campanha para que as pessoas não assistam o filme, que representa do Brasil na corrida pelo Oscar.

O longa-metragem é baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva e narra a luta de Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres, que enfrenta a dor do desaparecimento do seu marido, Rubens Paiva, deputado cassado durante a ditadura militar.

Coronel Ulysses disse ainda que não vai assistir o filme. “Não adianta querer me emocionar. Eu não vou nessa porcaria e ainda faço campanha pra ninguém ir. Pensa que todo mundo é otário…”, afirmou o parlamentar de extrema direita, que chamou, ainda, a artista de “besta”.

Até o momento, o longa levou mais de 300 mil espectadores aos cinemas e arrecadou mais de R$ 5 milhões em bilheterias.