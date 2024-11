Universidade oferece capacitação para conservação de entorno da Casa de Chico Mendes

A Universidade Federal do Acre (Ufac), informou nesta sexta-feira (22), sobre a realização do projeto de extensão em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), chamado Canteiro Modelo de Conservação de Xapuri (CMCX).

A iniciativa consiste em desempenhar atividades de estudo e manutenção do patrimônio histórico do município, como a área de entorno da Casa de Chico Mendes, e oferecer capacitações para auxiliar na conservação da região.

Segundo a instituição, desde o deste ano, professores e estudantes de Engenharia Civil e Geografia, além de profissionais de arquitetura, trabalharam na elaboração e executam o projeto.

Eles planejaram as atividades que serão realizadas, fizeram o reconhecimento físico da região e cadastraram moradores que participarão de oficinas qualificatórias. Membros da comunidade devem ser incluídos como agentes na conservação do local.

A realização integra o Canteiro Modelo de Conservação Nacional, que tem polos espalhados pelo território brasileiro, como parte do Programa Patrimônio Cidadão, um conjunto de iniciativas financiadas pelo governo federal, por intermédio do Iphan, as quais, unidas a instituições federais e universidades, têm o propósito de proteger territórios marginalizados em áreas tombadas pelo instituto.

Atualmente, há 17 canteiros no país, em municípios como São Miguel das Missões (RS), Cabo Frio (RJ), Ouro Preto (MG) e Salvador (BA). No Acre, o CMCX atuará no entorno da residência do sindicalista e líder ambientalista Chico Mendes; sua casa foi tombada pelo Iphan em 2007, tornando-se patrimônio do Estado.

A inauguração que ocorreu na sexta, foi aberta ao público e contou com a participação da presidência do Iphan, professores, bolsistas e moradores da localidade.