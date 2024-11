Vagner Sales assume presidência do MDB após morte de Flaviano Melo

Após a morte do ex-governador e ex-deputado acreano, Flaviano Melo, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, assume a presidência do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Acre, já que era o vice da sigla.

Com a mudança repentina, o novo representante continua a missão de liderar o partido no estado acreano. Nesta sexta-feira (22), o ex-gestor municipal de Cruzeiro do Sul por duas vezes, enviou uma nota para a imprensa já com a assinatura como presidente da sigla, lamentando o falecimento do ex-presidente.

O informativo destaca a trajetória de Flaviano, que deu sequência à linhagem de Oscar Passos, Raimundo Melo, Rui Lino e Nabor Júnior no comando do MDB no Acre, além da importância de seu legado no estado.

De acordo com Sales, o ex-governador carregou durante seu tempo de atuação força política independente, autônoma e libertária, tendo como atributos a “generosidade, da democracia interna e da alegria de ser”.

O corpo de Flaviano Melo chegará em Rio Branco às 23h40 de hoje e será velado no Palácio Rio Branco. Seu sepultamento será no Cemitério São João Batista, no jazigo da família, às 16h do sábado (23).