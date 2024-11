Veja classificação das Eliminatórias após tropeço do Brasil contra Venezuela

A Seleção Brasileira ficou no empate por 1 a 1 com a Venezuela nesta quinta-feira (14/11), no Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seguir, o No Ataque traz a classificação atualizada da competição após o tropeço do Brasil.

O jogo na Venezuela abriu a rodada nas Eliminatórias – portanto, a tabela a seguir não considera os demais resultados. Com o empate, o Brasil chega aos 17 pontos, na terceira posição – são cinco a menos que a líder Argentina.

Já a Venezuela está em sétimo lugar, com 12 pontos. Neste momento, a Vinotinto estaria classificada para a repescagem do Mundial dos EUA, México e Canadá.

As Eliminatórias Sul-Americanas classificam as seis melhores colocadas para a Copa do Mundo. A sétima vai para a repescagem, enquanto as três últimas não disputam o Mundial.

Classificação das Eliminatórias após Venezuela 1 x 1 Brasil

Argentina – 22 pontos em dez jogos Colômbia – 19 pontos em dez jogos Brasil – 17 pontos em 11 jogos Uruguai – 16 pontos em dez jogos Equador – 13 pontos em dez jogos Paraguai – 13 pontos em dez jogos Venezuela – 12 pontos em 11 jogos Bolívia – 12 pontos em dez jogos Peru – 6 pontos em dez jogos Chile – 5 pontos em dez jogos

Jogos da 11ª rodada

Venezuela 1 x 1 Brasil

Paraguai x Argentina – 14/11, às 20h30

Equador x Bolívia – 14/11, às 21h

Uruguai x Colômbia – 15/11, às 21h

Peru x Chile – 15/11, às 22h30

Jogos da 12ª rodada