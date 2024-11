Durante o velório do ex-governador do estado do Acre, Flaviano Melo, foi realizado um momento ecumênico, em sua homenagem.

A celebração, que ocorreu no Palácio Rio Branco na manhã deste sábado (23), contou com a presença do pastor Afonso Geber e do padre Manoel Costa, da igreja católica, que realizaram orações para Flaviano Melo.

O momento foi marcado pela emoção dos presentes que prestam suas homenagens ao politico, familiar e amigo.

VEJA FOTOS: