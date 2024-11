Venezuela x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

A Venezuela entra em campo com jogadores conhecidos do futebol brasileiro, assim como sua principal ausência. Soteldo, do Grêmio, está suspenso pelo segundo cartão amarelo e a tendência é que seja substituído por Machís. Como titulares, no entanto, estarão ainda Martínez, do Corinthians, Ferraresi, do São Paulo, e Savarino, destaque do Botafogo líder do Brasileirão e finalista da Libertadores.