Verstappen elege vitória no GP de São Paulo como a melhor da carreira

As condições da corrida deste domingo, que foi antecipada em duas horas por causa da previsão do tempo, lembraram em muito outra prova memorável de Verstappen em Interlagos: o GP do Brasil de 2016. Na época, ele havia migrado da STR (atual RB) para a RBR, com apenas 19 anos, e encarou muita chuva para ir de 14º a terceiro colocado, recuperando-se após um erro de estratégia do time.