Vídeo: Bombeiro cai de prédio ao tentar impedir homem em surto

Na tarde desta quarta-feira, um fato no Centro Histórico de Porto Alegre mobilizou diversas equipes de segurança, após um homem de 53 anos, em surto, ameaçar incendiar o próprio apartamento e pular do segundo andar do prédio. A ocorrência teve início por volta das 11h45 e foi finalizada às 15h20, com a participação da Brigada Militar, Bombeiros, EPTC e Bope.

Durante o resgate, um bombeiro altamente capacitado e especialista em salvamentos sofreu uma queda de cerca de 15 metros. O acidente ocorreu devido a uma falha na “coca” da corda, um mecanismo de travamento que não acionou corretamente no momento crítico. O profissional, que possui anos de experiência e diversos cursos de formação, estava arriscando a própria vida para cumprir seu dever e proteger o cidadão em risco.

O bombeiro foi levado ao hospital com uma fratura no tornozelo e está em avaliação para verificar possíveis lesões na lombar. Apesar do acidente, o episódio foi controlado sem outras complicações, e as equipes de segurança continuam monitorando a situação.